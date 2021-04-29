FSB, Rusya’da saldırı planlayan Ukraynalı aşırıcı grubun 16 üyesini yakaladı

FSB’den yapılan açıklamada şiddet eylemlerine dahli olan ve aşırıcılığın propagandasını yapan, güvenlik güçlerine ait binaları patlatma ve silahlı saldırı hazırlığındaki 16 MKU üyesinin yakalandığı belirtildi.

Yakalananların ifadelerine göre,Ukrayna üzerinden grubun Rusya’daki eylemlerini koordine ediyordu. Gruba yeni üyelerin dahil edilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyordu. Krasnov ilk önce binalara aşırıcı ifadelerin yazılmasını, bir evsizin veya genç grupların temsilcisinin darp edilmesini istedi. Daha sonra da güvenlik güçlerine silahlı saldırı gerçekleştirilmesini, güvenlik güçlerine ait binaların ateşe verilmesini ve infilak ettirilmesi talep etti.

Operasyon kapsamında planlanan terör eylemleri ve aşırıcı suçlarla ilgili veriler, grup liderine gönderilen video halindeki raporlar, kesici silahlar ele geçirildi.

Yakalamalar İrkutsk, Krasnodar, Saratov, Tambov, Tümen, Çita, Anapa, Krasnodar bölgesi, Puşino, Moskova bölgesi, Pereslavl Zalesskiy, Yaroslav bölgesinde gerçekleşti.

Daha önce mart ayında MKU’dan 14 kişi Gelencik ve Yaroslav’da yakalanmıştı. Bununla birlikte FSB, şubat ayında da 19 yaşındaki bir liderin yönettiği MKU’ya bağlı bir grubu yakalamıştı. Bu grup genç bir kadını darp etmiş ve Voronej’de evlerin duvarlarına aşırılık yanlısı ifadeler yazmıştı.