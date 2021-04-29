Peskov: Çekya, Bulgaristan ve Baltık ülkelerinin yaptıklarına katlanmayacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Çekya, Bulgaristan ve Baltık ülkelerinin sergilediği davranışlara katlanmayacaklarını, ancak yine de tüm bu ülkelerle iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini söyledi.

Pervıy Kanal’da konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Şimdilerde Çekler neler çeviriyormuş, Bulgarlar aralarına nasıl katılıyormuş, dillerindeki dayanışma duygusuyla Baltık ülkeleri de yanlarında nasıl yer alıyormuş… Biz bunlara katlanmayacağız, zaten katlanmıyoruz da. Bunu da net bir şekilde gösteriyoruz” dedi.

“Putin’in dediği gibi şimdi de bundan sonra da böyle olacak, ancak yine de asıl önemli olan Rusya’nın iyi ilişkiler içinde bulunmak istemesi” diyen Peskov, şunları ifade etti:

“Putin’in öncelikli ve ana mesajı bu, ancak nedense Washington da Brüksel de Avrupa’daki başkentler de inatla bunu duymak istemiyor”.

Son zamanlarda Peskov’un sözünü ettiği ülkelerle Rusya arasındaki ipler gerilmeye devam ediyor.

‘Yanıtsız bırakmayacağız’

Peskov, Çekya ve Bulgaristan’ın dayanaksız ve provokatif suçlamalarını yanıtsız bırakmayacaklarını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü, “Rusya bu tür eylemlere yanıt veriyor ve vermeye devam edecek. Böyle provokatif, kesinlikle kabul edilemez adımları, dayanaksız ve kanıtlanmamış suçlamaları cevapsız bırakmayacak” dedi.

Yanıt olarak hangi adımların atılacağı konusunda bir açıklama yapmayı reddeden Sözcü, yanıt verilirken Rusya’nın çıkarlarına uygun davranılacağını ifade etti.

‘Kırmızı çizgilerimizi Putin belirleyecek’

Peskov, Rusya’nın çıkarlarının ihlaliyle ilgili kırmızı çizgileri Putin’in belirleyeceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü, “Devlet Başkanı bizim kırmızı çizgileri geçmeyeceğimizi, kimsenin de bizim belirleyeceğimiz kırmızı çizgilerin ötesine geçmesine izin vermeyeceğimizi söyledi” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Geçen ay Bulgaristan Savcılığı,'diplomatik statüleriyle bağdaşmayan' faaliyetlerde bulunduklarının saptandığını, toplam 6 kişinin suçlandığı casusluk olayında Bulgaristan,ve'ye ait gizli bilgilerin Rusya Büyükelçiliği'ne aktarıldığını iddia etmişti. Daha sonra Bulgar Dışişleri, iki Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmişti.

Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Prag'ın Rus gizli servislerinin 2014'te bir mühimmat deposunda meydana gelen patlama ile alakası olduğundan şüphelendiğini açıklamıştı.

Kremlin ise, söz konusu açıklamaları çirkin ve mesnetsiz olarak tarif ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da kararın arkasında ABD'nin olduğu belirterek, Prag'ın öne sürdüğü gerekçeleri 'saçmalık' olarak nitelendirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise kararı protesto etmiş ve Prag'a karşılık verileceğini bildirmişti.

Moskova, karşı adım olarak Çekya’nın Moskova Büyükelçiliği’nden 20 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etmişti, bu kişiler ülkeyi terk etmiş bulunuyor.

Diğer yandan Litvanya, Letonya ve Estonya, Çekya'yla dayanışma içinde olduklarını göstermek amacıyla Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Slovakya Başbakanı Eduard Heger de, Rusya'nın Bratislava Büyükelçiliği’nde görevli 3 Rus diplomatın mevcut jeopolitik durum nedeniyle bir hafta içinde ülke topraklarını terk etmeleri gerektiğini belirtmişti. Bunun üzerine Rus Dışişleri, bu ülkelerin büyükelçilerini bakanlığa çağırmıştı.