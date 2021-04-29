Kuzey Filosu'na, Batı ve Doğu Askeri Bölgelerine bağlı birlikler Kırım'daki tatbikatın ardından üslerine döndü

Kırım'da yapılan savaşa hazırlık denetimlerine katılan Kuzey Filosu'na, Batı ve Doğu Askeri Bölgelerine bağlı birliklerin daimi konuşlanma noktalarına döndükleri belirtildi. Askerlerin en üst savaşa hazırlık seviyesine getirildiği kaydedildi.

Askeri bölgelerin komutanları, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'la Moskova'da bir toplantı gerçekleştirdi.

'300 binden fazla asker katıldı'

Toplantıda konuşan Gerasimov, kış eğitim dönemi denetimlerine toplamda 300 binden fazla asker, 35 bin silah ve teçhizat ile 180 gemi, 15'i uzun menzilli uçak ve 40'ı askeri kargo uçağı olmak üzere yaklaşık 900 hava aracının katıldığını vurguladı.

'4 binden fazla eğitim ve tatbikat yapıldı'

Gerasimov, iki haftalık denetimler sırasında 101. poligonda farklı kapsamlara sahip 4 binden fazla eğitim ve tatbikat yapıldığının altını çizdi.

Tüm denetim faaliyetlerinin planlandığı gibi yürütüldüğünü anlatan Gerasimov, birliklerin belirlenen kısıtlamalara uygun olarak en üst savaşa hazırlık seviyesine getirildiği ifade etti.

Batı Askeri Bölgesi Komutanı Aleksandr Juravlev, "Şu anda, denetime katılan tüm askeri personel bir askeri tren hariç olmak üzere daimi konuşlanma noktalarına döndü. Askeri personelin, silahların ve askeri teçhizatın Mulino poligonundan dönüşü tamamlanıyor" dedi.

Doğu Askeri Bölgesi Komutanı Gennadiy Jidko, birliklerin ve askeri teçhizatın daimi üslere taşınmasında 50'den fazla askeri trenin yer aldığını ve askeri kargo uçaklarıyla 30'dan fazla uçuş düzenlendiğini belirtti.

Kuzey Filosu Komutanı Aleksandr Moiseev, ani denetime katılan birliklerinin daimi üslerine dönüş yaptığını kaydetti.

Hava İndirme Kuvvetleri Komutanı Andrey Serdyukov da, üç tugayın birliklerinin daimi konuşlanma noktalarına döndüğünü anlattı.

Serdyukov, birliklere ait silahların ve askeri teçhizatın askeri trenlerle 12 Mayıs'a kadar üslerine teslim edileceğini belirtti.

23 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyinde tatbikatlara katılan güçlerin daimi olarak konuşlu oldukları noktalara geri dönmeye başladığını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus ordusunun Ukrayna sınırında yaptığı tatbikatların saldırganlık tezahürü olarak görülmemesini, tatbikattaki faaliyetlerin kimseyi tehdit etmediğini vurgulamıştı.