Rus aşıları kabul edilmediği için dünya Mart 2022’ye kadar Bolşoy Tiyatrosu’ndan mahrum kalacak

Rusya’nın ünlü Bolşoy Tiyatrosu, koronavirüs salgını ve diğer ülkelerin Rus aşılarını kabul etmemelerinden dolayı Mart 2022’ye kadar yurt dışında planladığı turneleri iptal etti.

Gazetecilere konuşan Bolşoy Tiyatrosu Genel Müdürü Vladimir Urin, bu yıl ve 2022’nin ilk üç ayında turneye çıkmayacaklarını söyledi. Tiyatro Mayıs-Haziran 2021’de Arjantin’e yapılacak bir turnesini de iptal etti.

Gelecek yıl mart ayına kadar bir yurtdışı planı yapmayacaklarını belirten Urin, o tarihten sonra da bir turne yapıp yapmayacaklarının belirsiz olduğunu, Rusya’nın verdiği aşı sertifikalarına sahip kişilerin kabul edilmeyeceği söylentilerinin döndüğünü ifade etti.

Urin, “Henüz bir turne olacak mı bilmiyoruz, zira yabancı ülkelerin aşılarımıza karşı pek de kabul edici olmayacağı, bu aşıları yaptıranların ülkelerinde bulunmasına izin vermeyeceğini belirten sesler giderek artıyor” ifadelerini kullandı.

Urin, pandemi ile ilgili yaşanan tüm zorluklara rağmen sezondaki tüm planlarını yerine getirebildiklerini belirtti.