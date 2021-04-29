Putin: Kuzey Akım 2 ile ilgili zorlukların aşılacağını umuyorum

Fransız iş insanlarıyla bir görüşme yapan Putin, Fransız Engie şirketinin de yer aldığı Kuzey Akım 2 projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Maalesef bu projeyle ilgili çok çeşitli siyasi spekülasyonlar mevcut. Ancak bir kez daha altını çizmek isterim ki, bu tamamen bir ekonomi projesi, günümüzdeki siyasi konjonktürle hiçbir ilgisi yok. Avrupa pazarında haksız rekabet oluşturma girişimleriyle bağlantılı olarak bu proje hakkında birçok açıklama yapılıyor" diyen Putin, bu zorlukların aşılacağını umduğunu vurguladı.

Rusya lideri, "Elektriğin doğrudan prizden alındığını düşünen çeşitli siyasi güçler var, ancak hiç kimse onun oraya nasıl ulaştığını düşünmeye çalışmıyor bile. Saltıkov-Şedrin adında bir yazar vardı. Saltıkov-Şedrin'in ormana giden bir general karakteri vardı. General, emir erini poğaça alması için ormana gönderiyordu, çünkü kruvasan ve poğaçaların ağaçlarda yetiştiğine inanıyordu. Demek istediğim, bence bazı siyasi güçler de elektriğin doğrudan prizden alındığına inanıyor" ifadelerini kullandı.