Rusya'dan Sputnik V hakkında yanlış bilgi yayan Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu'na dava

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V'nin geliştiricileri, Sputnik V hakkında bilinçli olarak yalan ve yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumu'na (Anvisa) tahkir davası açtıklarını belirtti.

Rus geliştiriciler, Twitter'dan yaptıkları paylaşımda daha önce Sputnik V aşısının güvenliğine ilişkin sorunlar bulunduğunu öne sürerek aşının ithalatı ve kullanımına yönelik başvuruyu erteleme kararı alan Anvisa'nın Sputnik V'yi test etmediğini itiraf ettiğini vurguladı.

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