Kırım parlamentosu, yarımadadaki ablukadan sorumlu isimlerin cezalandırılmasını istedi

Kırım Devlet Konseyi, Rusya Soruşturma Komitesi ve Rusya Güvenlik Servisi’ne (FSB) yarımdaya yönelik su, gıda, ulaşım ve enerji ablukası uygulanmasından sorumlu Ukraynalı politikacı ve yetkililere karşı cezai dava başlatılması talebiyle başvuruda bulundu.

Kırım Devlet Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Yefim Fiks, bir çalışma grubu toplantısında Rusya Sorşturma Komitesi ve FSB’den yarımadaya uygulanan ablukadan sorumlu Ukraynalı isimlere dava açılmasının istendiğini bildirdi.

Fiks’in açıklamasına göre, bu isimler arasında Ukrayna’nın eski devlet başkanları Pyotr Poroşenko ve Leonid Kravçuk, Yüksek Rada’nın eski milletvekili Andrey Sençenko, Kırım Tatar Meclisi liderleri Mustafa Cemilev ve Refat Çubarov, Kırım Eski Başbakanı Lenur İslyamov, Ukrayna Devlet Başkanının eski Kırım Daimi Temsilcisi Boris Babin suçlanan isimler arasında yer almalı.

Vekiller bu kişilerin eylemlerinin terör saldırısı olarak nitelendirilebileceğini belirtiyor.

'Suçlular mahkeme önünde cezalandırılmalı'

Bunun yanında Kırım Devlet Konseyi ayrıca ablukadan sorumlu isimler listesine Ukrayna Devlet Su Kaynakları İdaresi eski Başkanı Vasiliy Staşuk, Yüksek Rada’nın eski vekilleri İgor Lutsenko ve Vladimir Parasyuk, Herson bölgesi eski yöneticisi Andrey Putilov, Heniçesk bölge idaresi yöneticisi Aleksandr Vorobyev’i de ekledi.

Kırım Devlet Konseyi Başkanı Vladimir Konstantinov, “Suçlular Rusya’da mahkeme önünde cezalandırılmalı” dedi.