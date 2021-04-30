St.Petersburg'da koronavirüse karşı evde aşılama başladı

St.Petersburg Vali Yardımcısı Oleg Ergaşev’in basın ofisinden yapılan açıklamada, kendi başlarına hareket etmekte zorlanan kent sakinlerinin evde koronavirüse karşı aşılanabileceği belirtildi.

Açıklamada, hareket kabiliyeti sınırlı kent sakinlerinin evde aşılanabilmesi için oluşturulan 67 aşı ekibinin, kişisel koruyucu ekipman ve aşıların taşınması için özel farmasötik termal konteyner ile donatıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, şu ana kadar evinde aşı olmak isteyen 2 bin 500 kişilik bir liste bulunduğu belirtilerek, “Ciddi kronik hastalıkları olan vatandaşlar için Kovid-19'a karşı evde aşılanma mümkün hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

Daha önce, Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, kendi başlarına hareket etmekte zorlanan başkent sakinlerinin koronavirüse karşı evde aşılanmasına 13 Nisan’da başladıklarını duyurmuştu.