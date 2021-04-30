Rusya, Moskva kruvazörüyle Karadeniz’de Vulkan füzesini denedi

Rusya’nın Karadeniz Filosu’nun aktardığına göre, Moskva isimli füze kruvazör gemisi, ilk kez Vulkan gemisavar kruz füzesiyle Karadeniz’de atış gerçekleştirdi. Füze 30 kilometre mesafedeki hedefi başarıyla imha etti.

Rusya’nın Karadeniz Filosu, Karadeniz sularında Moskva füze kruvazörü ile ülkenin modern tarihinde ilk kez ‘Vulkan’ seyir füzesini 30 kilometre ötedeki bir hedefe fırlattı. Fırlatma işlemi başarıyla sonuçlandı.

Filo Komutanı Koramiral İgor Osipov, “Gemi daimi muharebe hazırlık kuvvetleri arasında konuşlandırılacak, belirlenen görevleri yerine getirmeye hazır” ifadelerini kullandı.

Tatbikat sırasında söz konusu bölge başka gemilerin geçişine kapatıldı. Bölgeyi kapatma görevini filonun 20 gemisi üstlendi.

Rusya 24 Nisan itibarıyla tatbikat gerçekleştirmek amacıyla Karadeniz’de üç bölgeyi altı aylığına kapattı. Tatbikatlar 31 Ekim’e kadar sürecek.