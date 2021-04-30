Kayıt
12:43 30 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    ABD-Rusya bayrakları

    ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerini en aza indirecek

    © REUTERS / Maxim Shemetov
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103490/71/1034907186_30:0:1570:866_1200x675_80_0_0_bf98e31737f6ad42da3c6c49178ac3d5.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202104301044393248-abdnin-moskova-buyukelciligi-konsolosluk-hizmetlerini-en-aza-indirecek/

    ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerini neredeyse sona erdireceğini bildirdi. Büyükelçilik sadece ABD vatandaşlarıyla ilgili acil durumlarda hizmet vereceğini, ölüm veya göçmen vizesinin sona ermesi halinde Rusya vatandaşlarına acil vize verebileceği uyarısında bulundu.

    Rusya’nın hasmane eylemlerde bulunan ülkelerin diplomatik temsilciliklerinde yabancı vatandaşlarının çalıştırılmasının yasaklamasının ardından, ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, 12 Mayıs sonrasında konsolosluk hizmetlerini neredeyse durma noktasına getirecek.

    Yalnızca ABD vatandaşları ile ilgili acil durumlarda hizmet verilecek. Bunun yanı sıra göçmen vizesinin sona ermesi, yaşamsal veya ölümle ilgili hallerde Rusya vatandaşlarına acil vize hizmeti sunulacak.

    Kararın gerekçesi ise büyükelçiliğin Rusya’nın talebiyle hizmetlerini yüzde 75 azaltmak durumunda kalması. Zira Rusya hükümetinin 23 Nisan’da gönderdiği tebligata göre, yabancı vatandaşlarının ABD’li diplomatik kuruluşlarında çalıştırılması yasaklanacak.

    Karar doğrultusunda diplomatlık görevi yürütmeyen kişilere göçmen olmayan vizelerin verilmesi durdurulacak. Bununla birlikte ABD vatandaşları pasaportlarını değiştiremeyecek, ayrıca başka belgeler de alamayacak. Bu sebeple pasaport süresi sona erecek ABD’lilere 15 Haziran’a kadar Rusya’dan ayrılmaları veya Rusya İçişleri Bakanlığı üzerinden yeniden vize çıkarmaya başlamaları tavsiye ediliyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Nisan’da ‘Yabancı ülkelerin hasmane eylemleriyle mücadeleye yönelik tedbirler’ başlıklı bir kararname imzalamıştı. Kararnamede Rusya’ya yönelik hasmane eylemlerde bulunan ülkelerin diplomatik kuruluşlarında Rus vatandaşlarının çalıştırılması yasaklanıyor.

    Rusya ve ABD Aralık 2016’dan beri karşılıklı olarak diplomatik temsilciliklerindeki personel sayısının azaltılmasını talep ediyor.

    İlgili konular:

    Rusya: ABD, ‘müttefiklerinin’ ulusal egemenliğini gasp ediyor
    FT: ABD, koronavirüs aşılarının üretim teknolojilerinin Rusya ve Çin'in eline geçmesinden endişe duyuyor
    ABD: Rusya, koronavirüs pandemisini kullanarak Batılı ülkelere karşı enformasyon savaşı yürütüyor
    Etiketler:
    Büyükelçilik, ABD, Moskova, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rus fotoğrafçı Mikhail Kirakosyan'ın Moskova Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan hayvanları görüntülediği 'Biz Sizlere Benziyoruz' isimli fotoğraf serisinden bir kare
    Moskova Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların göz alıcı portreleri
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    İlk havadan havaya yerli füzeler Bozdoğan ve Gökdoğan
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet