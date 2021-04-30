Twitter 10 Mart’tan beri Rusya’da yasaklı içeriklerin yüzde 60’ını sildi veya engelledi

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) açıklamasına göre, Twitter yavaşlatma kararının alındığı 10 Mart’tan beri çocuk istismarı, uyuşturucu kullanımı ve zararlı eylemlere teşvik eden yasaklı içeriklerin yüzde 60’ını kaldırdı ya da engelledi.

Roskomnadzor’un açıklamasında, “Twitter yönetimi 10 Mart 2021’de yavaşlatma kararının alınmasının ardından Rusya’da yasaklı olan çocuk pornosu, uyuşturucu ve intihara yönelik içeriklerin yüzde 60’ını sildi veya engelledi. Şu an erişilebilir durumda olan hukukdışı bini aşkın içerik var” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, sitenin yönetimi kalan içerikleri de öncelikli olarak silmeye veya engellemeye hazır olduğunu bildirdi.

15 Mayıs’a kadar tüm yasaklı içeriklerin silinmesi gerekiyor

Bununla birlikte Twitter’a 15 Mayıs’a kadar kalan tüm yasaklı içerikleri silmesi gerektiği bilgisi verildi.

Twitter yönetimi ayrıca faaliyetlerini Rusya’daki mevzuata uygun hale getirmek için bir yol haritası üzerinde çalıştığını bildirdi.

Roskomnadzor’un, 10 Mart’ta aldığı yavaşlatma kararının ardından Twitter 2017’den beri silinmeyen 3 bin 100 zararlı içeriğin bin 900’ünü silmişti. Bununla birlikte Twitter yönetimi yasaklı içerikleri silme hızını da artırmıştı. Yasaklı içeriklerin kaydadeğer bölümünü kaldırması hesaba katılarak, site ülkede tamamen engellenmemiş, yavaşlatma kararı 15 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.