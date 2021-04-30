Putin: İran nükleer anlaşmasına tam anlamıyla geri dönülmesini umuyorum

Putin, bugün Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ile bir araya gelerek Hazar bölgesindeki durumu ele aldı.

Rus lider, “Elbette Hazar Beşlisi kapsamındaki komşularımızdan birinin İran olduğunu biliyoruz. Şu anda İran nükleer programıyla ilgili birçok konu çözülüyor. Kapsamlı Ortak Eylem Planı ile ilgili her şeye önceki çerçeveye göre geri dönülmesini ve Hazar bölgesinde de olmak üzere, bu Hazar grubunun tüm üyeleriyle, tam teşekküllü ilişkiler kurmayı, aklımızdaki kendimiz için tüm planları tamamıyla yerine getirebilmeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.