Putin: Yıllar geçse de 9 Mayıs kutsal bayram olarak kalacak

Kremlin’in yayınladığı mesajda, “Yıllar, on yıllar geçecek ama ülkemizde 9 Mayıs en önemli, kutsal bayram olarak kalacak. Dünyayı Nazizm'den kurtaran, gelecek nesillere hayat veren Büyük Vatanseverlik Savaşı kahramanlarının fedakarlığı ve yiğitliği, Rusya’nın her bir evinde, her ailesinde her zaman gerçek bir gurur kaynağı olacak” ifadesine yer verildi.

Rusya lideri ayrıca Moskova Belediye Başkanlığı’nın başlattığı ‘Zaferin Askeri’ adlı portala dikkat çekerek, 'savaş hatırasını korumak gibi asil bir görevi yerine getiren' bu projenin önemli ve ihtiyaç duyulan bir girişim olduğunu belirtti.

Moskova Belediye Başkanlığı’nın ‘Zaferin Askeri’ projesi, İkinci Dünya Savaşı gazilerinin fotoğraflarını ve savaş hikayelerini içeriyor.