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    Rusya'dan AB'nin yaptırımlarına yanıt: Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli yaptırım listesine dahil edildi

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    Rusya
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    AB'nin Rusya vatandaşlarına ve kurumlarına yönelik gayri meşru, tek taraflı adımlarına devam ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen ay uygulanan yaptırımlara cevaben Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli de dahil 8 AB yetkilisinin Rusya'ya girişinin yasaklandığını duyurdu.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2 ve 22 Mart tarihlerinde 6 Rusya vatandaşına yaptırım uygulayan AB'ye verilen yanıtı açıkladı.

    © REUTERS / Olivier Hoslet
    AB ve ABD'den Rusya'ya yönelik eylemlerde 'koordinasyon' kararı

    Rus Dışişleri'nin açıklamasına göre AB ülkelerinin vatandaşı ve AB'nin resmi kurumlarının temsilcisi olan 8 kişiye yaptırım listesine dahil edildi.

    AP Başkanı David Sassoli, Avrupa Komisyonu Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Fransız üyesi Jacques Maire, Berlin Başsavcısı Jorg Raupach, Letonya Ulusal Elektronik Medya Konseyi (NEPLP) Başkanı İvars Abolins, Letonya Devlet Dili Merkezi Direktörü Maris Baltins, İsveç Krallığı Toplam Savunma Araştırma Enstitüsü Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Güvenlik Laboratuvarı Başkanı Asa Scott ile Estonya Dil İdaresi Başkanı İlmar Tomusk listede yer alan isimler oldu. 

    Bakanlık, yaptırım listesine dahil edilen 8 kişinin Rusya'ya girmesinin yasaklandığının altını çizdi.

    'Diyalog yoluyla çözüm bulma tekliflerimiz tutarlı bir şekilde reddediliyor'

    AB'nin yaptırım politikasının BM Tüzüğü ve uluslararası hukukun temel normlarına aykırı olduğu belirten Rus Dışişleri, "Batı basınında bilinçli olarak körüklenen Rusya karşıtı histeri bu politikaya eşlik ediyor ve bunlar kanıtlarla desteklenmiyor. Rusya ile AB arasındaki sorunlu konulara doğrudan profesyonel diyalog yoluyla çözüm bulmayı öngören tüm tekliflerimiz tutarlı bir şekilde görmezden geliniyor ve reddediliyor" ifadelerini kullandı.

    'Rusya'nın dış ve iç politikadaki egemenliğine aleni şekilde meydan okunuyor'

    "AB'nin bu eylemleri, gerçek amaçlarının Rusya'nın gelişimini her ne pahasına olursa olsun dizginlemek olduğu konusunda en ufak şüphe bırakmıyor. Rusya'nın dış ve iç politikadaki egemenliğine aleni şekilde meydan okunuyor" diye devam eden bakanlık, "Bunun AB'yi yeniden jeopolitik cepheleşme adasına dönüştürmek istediğini gizlemeyen ABD'nin bilgisi dahilinde ve teşvikiyle gerçekleştirildiğini düşünüyoruz" diye vurguladı.

    Etiketler:
    David Sassoli, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Rusya
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