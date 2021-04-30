Rusya ve ABD, Putin-Biden zirvesini düzenleme olasılığını görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, bugünkü telefon görüşmesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında ikili görüşme düzenleme olasılığını değerlendirdiği belirtildi.

Rusya Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmenin ABD’nin girişimi üzerine gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, “Nikolay Patruşev ve Jake Sullivan, Rusya-ABD ilişkilerinin mevcut durumunu ile geleceğini ve ayrıca Rusya ve ABD liderleri arasında görüşme düzenleme olasılığını değerlendirdiler” ifadesine yer verildi.