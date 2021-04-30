Rusya'dan ABD'nin 'Hür Avrupa Radyosu' tehditlerine yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın, Rusya'da 'yabancı ajan' ilan edilen Hür Avrupa Radyosu'nun faaliyetine son verilmesine karşılık verileceği tehdidini değerlendirdi.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımda bulunan Zaharova, "Rusya’da gazetecilerin çalışmalarına herhangi bir engel söz konusu değil. ABD yönetimi, bu tür dezenformasyonu ortaya atarak kimseyi aldatmasın. Eskiden olduğu gibi, Amerikan medyasının ülkemizdeki profesyonel faaliyetlerini memnuniyetle karşılıyoruz, çünkü medya çoğulculuğunun eksiksiz demokratik toplumunun ayrılmaz bir unsuru olduğuna tüm samimiyetimizle inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yabancı medyaya yönelik girişimleri ilk başlatan Moskova olmadığının altını çizen Zaharova, Washington'un Russia Today (RT) ve partnerlerine uyguladığı çok daha sıkı kısıtlamaları anımsatarak, "ABD'li yetkililer, muhabirlerimizi sorgulamaya ve uygunsuz muameleye maruz bıraktıklarında muhtemelen ifade özgürlüğünü düşünmemişlerdi" dedi.

Bu bağlamda, Washington'un Moskova'ya yönelik tüm eleştirilerin propaganda veya sıradan yalan olarak göründüğünü belirten Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Price, Hür Avrupa Radyosu’nun tüm çalışanlarına ‘yabancı ajan’ yazılı tişört göndermesi için (RT Genel Yayın Yönetmeni) Margarita Simonyan ile konuşmaya söz veriyorum. Bunu, Amerikalı gazetecilere moral desteği olarak görebilirsiniz."