Putin, 'yabancı ajan' medyaya ait materyalleri işaretlemeden paylaşanlara ceza öngören tasarıyı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdari Suçlar Kanunu'na değişiklik öngören yasa tasarısını imzaladı.

Yeni yasaya göre, 'yabancı ajan işlevi gören yabancı medyaya' veya 'yabancı ajan işlevini yerine getiren yabancı kitle iletişim araçları listesinde yer alan' Rus şirketlere ait haber ve materyallerin, 'yabancı ajan' statüsü belirtmeden basın ve internette paylaşan vatandaşlara 2 bin–2 bin 500 ruble (220-275 TL), yetkililere 4 bin–5 bin ruble (440-550 TL), şirketlere de 40 bin–50 bin ruble (4400-5500 TL) para cezası uygulanacak.