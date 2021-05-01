Rusya ve Türkiye Suriye’de devriye eğitimi gerçekleştirdi

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov’un açıklamasına göre, Rusya ve Türkiye İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde M4 karayolunda devriyeye yönelik ortak bir eğitim gerçekleştirdi.