Rus Dışişleri: Lavrov Kırgızistan ve Tacikistan dışişleri bakanlarıyla görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Kırgızistanlı ve Tacikistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde sınır bölgesindeki durumun ele alındığını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Sergey Lavrov’un Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kırgız-Tacik sınırındaki son durumun değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, “1 Mayıs tarihinde Rusya tarafının girişimiyle Sergey Lavrov ile Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin arasında telefon görüşmeleri yapıldı, görüşmeler sırasında Kırgız-Tacik sınırında meydana gelen silahlı çatışmalar sonrasındaki son durum değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Rusya'nın, Kırgızistan ve Tacikistan liderlerinin anlaşmazlığın sadece ve sadece siyasi ve diplomatik yollardan çözülmesi konusunda verdikleri talimatlar doğrultusunda tarafların vardıkları anlaşmaları memnuniyetle karşıladığı vurgulandı. Kırgızistan ve Tacikistan'ın, durumun tamamen normalleşmesi ve iki kardeş halk arasında güven ve iyi komşuluk atmosferinin yeniden tesis edilmesi adına üstlenmiş oldukları taahhütleri harfiyen yerine getireceklerinden umutlu olunduğu ifade edildi” denildi.

Rus Dışişleri, bununla birlikte Moskova’nın ileride de Kırgızistan ve Tacikistan ile stratejik ortaklık ve ittifak ilkelerine uygun olarak bu sürece gerekli tüm yardımı sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

Daha önce Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov, Batken bölgesinde gerçekleştirdikleri görüşmenin sonucunda sınır bölgesinde ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan Golovnoy adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan’da yaşanan gerginlik, 29 Nisan’da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmişti.

İki ülkenin sınır birliklerin devreye girmesiyle yaklaşık 10 saat süren çatışmada her iki taraftan yaklaşık 40 kişinin yaşamını yitirdiği, 200’den fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

İki ülkenin Dışişleri Bakanları yaptığı görüşme sonucunda, 29 Nisan'da yerel saatle 20.00'den itibaren bölgede tam bir ateşkes ve askeri güçlerin konuşlandırıldıkları eski yerlere çekilmesi konusunda anlaşmaya varmış, ancak ertesi gün çatışmalar yeniden alevlenmişti. Son olarak 30 Nisan akşamüzeri yeni bir ateşkes anlaşması yapılmıştı.