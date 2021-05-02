Kayıt
01:13 02 Mayıs 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Sergey Lavrov

    Rus Dışişleri: Lavrov Kırgızistan ve Tacikistan dışişleri bakanlarıyla görüştü

    © Sputnik
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 50
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1044374713_0:0:2676:1505_1200x675_80_0_0_940617ae9c8c65adc82fad826d9759cf.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202105021044404129-rus-disisleri-lavrov-kirgizistan-ve-tacikistan-disisleri-bakanlariyla-gorustu/

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov’un Kırgızistanlı ve Tacikistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde sınır bölgesindeki durumun ele alındığını duyurdu.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Sergey Lavrov’un Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kırgız-Tacik sınırındaki son durumun değerlendirildiği belirtildi.

    Açıklamada, “1 Mayıs tarihinde Rusya tarafının girişimiyle Sergey Lavrov ile Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin arasında telefon görüşmeleri yapıldı, görüşmeler sırasında Kırgız-Tacik sınırında meydana gelen silahlı çatışmalar sonrasındaki son durum değerlendirildi” ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada ayrıca, “Rusya'nın, Kırgızistan ve Tacikistan liderlerinin anlaşmazlığın sadece ve sadece siyasi ve diplomatik yollardan çözülmesi konusunda verdikleri talimatlar doğrultusunda tarafların vardıkları anlaşmaları memnuniyetle karşıladığı vurgulandı. Kırgızistan ve Tacikistan'ın, durumun tamamen normalleşmesi ve iki kardeş halk arasında güven ve iyi komşuluk atmosferinin yeniden tesis edilmesi adına üstlenmiş oldukları taahhütleri harfiyen yerine getireceklerinden umutlu olunduğu ifade edildi” denildi.

    Rus Dışişleri, bununla birlikte Moskova’nın ileride de Kırgızistan ve Tacikistan ile stratejik ortaklık ve ittifak ilkelerine uygun olarak bu sürece gerekli tüm yardımı sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu vurguladı.

    Kırgızistan - Tacikistan sınırı
    © Sputnik / Эламан Карымшаков
    Sınırdaki çatışmaların ardından: Kırgızistan ve Tacikistan liderleri, Duşanbe'de bir araya gelecek
    Daha önce Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Saymumin Yatimov, Batken bölgesinde gerçekleştirdikleri görüşmenin sonucunda sınır bölgesinde ateşkes sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

    Ne olmuştu?

    Kırgızistan-Tacikistan sınırında bulunan Golovnoy adlı su dağıtım şebekesini kontrol etme konusunda 28 Nisan’da yaşanan gerginlik, 29 Nisan’da iki ülke halkının birbirini taşlamasıyla devam etmişti.

    İki ülkenin sınır birliklerin devreye girmesiyle yaklaşık 10 saat süren çatışmada her iki taraftan yaklaşık 40 kişinin yaşamını yitirdiği, 200’den fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

    İki ülkenin Dışişleri Bakanları yaptığı görüşme sonucunda, 29 Nisan'da yerel saatle 20.00'den itibaren bölgede tam bir ateşkes ve askeri güçlerin konuşlandırıldıkları eski yerlere çekilmesi konusunda anlaşmaya varmış, ancak ertesi gün çatışmalar yeniden alevlenmişti. Son olarak 30 Nisan akşamüzeri yeni bir ateşkes anlaşması yapılmıştı.

     

    Etiketler:
    Sirojiddin Muhriddin, Ruslan Kazakbayev, Kırgızistan, Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kimi vatandaşlar temel ihtiyaçlar için dışarı çıkarken, kimileri de cuma namazı için caminin yolunu tuttu.
    Diyarbakır'da tam kapanma sessizliği ve ilk cuma namazı
    Karikatür
    ABD, ordu birliklerinin tahliyesini sağlamak için Afganistan’a 650 asker yolluyor
    İnfografik
    Moskova'daki 9 Mayıs Zafer Geçidi'nde kullanılacak araçlar
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet