Rusya’da 8 bin 697 yeni koronavirüs vakası

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'da son 24 saatte tespit edilen 8 bin 697 yeni koronavirüs vakasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 823 bin 255’e ulaştı. En çok vaka başkent Moskova (2 bin 699) ve St. Petersburg’da (718) kaydedildi.

Gün içinde 7 bin 339 hasta taburcu edilirken, iyileşen toplam hasta sayısı 4 milyon 443 bin 922 oldu.

Son 24 saat içinde 342 kişi Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybetti, pandeminin başlangıcından bu yana toplam can kaybı 110 bin 862’ye ulaştı.

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Rusya'da Kovid-19 ile ilgili durum gergin

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’da Kovid-19 ile ilgili durumun gerginliğini koruduğunu, yaklaşık 300 bin vakanın tıbbi gözetim altında tutulduğunu belirtti. Rossiya 1 televizyonuna konuşan Muraşko, “Koronavirüs ile ilgili durum şu anda gerginliğini koruyor. Yaklaşık 300 bin vaka tıbbi gözetim altında tutuluyor. Mayıs tatilleri, hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla uzatıldı” dedi.

Muraşko, Rusya’da virüse karşı genel koruma sağlayacak toplu bağışıklığın oluşabilmesi için en az 69.8 milyon vatandaşın aşılanması gerektiğini kaydetti.

Daha önce, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya’da koronavirüs aşısının ilk dozunun 12.1 milyon kişiye, her iki dozun 7.7 milyon kişiye yapıldığını açıklamıştı.

Rusya'da Kovid-19'a karşı toplu aşılama, ocak ayında başlamıştı. Aşılamada, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği Sputnik V aşısı, Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen KoviVaK ve Vektor Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen EpiVakKorona aşısı olmak üzere toplam üç aşısı kullanılıyor.