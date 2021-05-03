İngiltere Dışişleri Bakanının G7 üyelerine ‘Rus propagandasına’ karşı mücadele çağrısına Rus Dışişleri’nden yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı Raab’ın G7’nin diğer üyelerini ‘Rus propagandası ve dezenformasyonla’ mücadele için mekanizma oluşturma çağrısına Mısırlı Hıristiyan keşiş Büyük Anthony’den bir alıntıyla yanıt verdi.

Govorit Moskva radyosuna konuk olan Zaharova, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın G7’nin diğer üyelerini ‘Rus propagandası ve dezenformasyonla’ mücadele için mekanizma oluşturma çağrısına Mısırlı Hıristiyan keşiş Büyük Anthony’den alıntı yaparak yanıt verdi.

Zaharova, “Şanlı Paskalya bayramında, Büyük Anthony'den bir alıntı yaparak yanıt vermeyi uygun gördüm. Anthony, “Dokuz hastanın sağlıklı birine gelip, ‘bizim gibi olmadığın için hastasın’ diyecekleri son zamanlar gelecek” demiştir. Propaganda hastası olan ülkelerin, kendi günahlarından neden ülkemizi sorumlu tuttuklarını düşünme zamanı” diye konuştu.

Daha önce İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, G7 ülkelerine ‘Rus propagandası ve dezenformasyonla’ mücadele için bir mekanizma oluşturması konusunda öneri sunmuştu.

Batılı politikacılar defalarca Rusya'yı seçimlere müdahale etmek, uydurma haber yayınlamak ve siber saldırılar gerçekleştirmekle suçlamıştı. Moskova ise asılsız oldukları gerekçesiyle söz konusu suçlamaları sürekli olarak yalanlıyor.