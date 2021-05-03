Rusya’da 8 bin 489 yeni vaka

Kitlesel aşılamanın devam ettiği Rusya’da son 24 saatte vaka sayısı 8 bin 489 arttı. Bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı böylelikle 4 milyon 831 bin 744’e çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da vaka sayısı 8 bin 489 arttı. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 4 milyon 831 bin 744’e yükseldi.

Gün içinde 336 kişi hayatını kaybetti, bugüne kadarki can kaybı sayısı 111 bin 198’e çıktı.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 367 artarak 4 milyon 450 bin 289’a ulaştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya’da koronavirüs aşısının ilk dozunun 12.1 milyon kişiye, iki dozun 7.7 milyon kişiye yapıldığını söylemişti.