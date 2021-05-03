Zaharova: ABD'yle füze savunma alanında Rusya'nın çıkarlarını gözardı eden bir mutabakat yapmayacağız

Moskova'nın Washington'dan stratejik istikrar konularını istişare etmeye hazır olduklarına dair sinyaller aldığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, kapsamlı bir diyaloğa hazır olduklarını ancak füze savunma alanındaki ulusal çıkarların ve endişelerin gözardı edildiği bir mutabakat yapmayacaklarını ifade etti.

Sputnik'e demeç veren Zaharova, "Başkan Joe Biden yönetiminin füze savunma sorunu da dahil silah kontrolüyle ilgili çeşitli konularda nasıl bir tutumla hareket edeceğini henüz bilmiyoruz. Bununla birlikte Washington'dan stratejik istikrar konularını bizimle istişare etmeye hazır olduklarına dair sinyaller alıyoruz. Washington'un dengeli bir gündeme bağlı kalacağını umuyoruz" dedi.

Rusya'nın kapsamlı ve yapıcı diyaloğa hazır olduğunun altını çizen Zaharova, "Ancak hava savunma alanındaki çıkarlarımızın ve endişelerimizin dikkate alınmadığı bir mutabakat yapmayacağız. Eğer ortak çabalarla çıkar dengesi bulunursa, o zaman anlaşmalardan da bahsedebiliriz. Washington'daki meslektaşlarımız bunu anlamalı ve hesaba katmalı" ifadelerini kullandı.

'Putin'in bu alandaki hedeflerine uygun olarak hareket edeceğiz'

"Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen, güç dengesini ve stratejik istikrarı destekleyerek çatışma olmadan birlikte var olmayı sağlama hedeflerine uygun olarak hareket etmeyi planlıyor" diye devam eden Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Washington'la bu alanda kurulacak diyalogda stratejik istikrarı etkileyen, stratejik hedefleri yerine getirebilecek tüm silahları kapsayan faktörleri etraflıca ele alma konseptini esas alıyoruz."

ABD'nin küresel füze savunma sistemini geliştirme girişimlerini bir savunma projesi olarak sunmasını 'sis perdesinden başka bir şey değil' ifadesiyle tanımlayan Zaharova, bu konu hakkında şunları söyledi:

"ABD, füze savunma kapasitesini artırarak, her şeyden önce hasım ülkeye ilk darbeyi indirmek için gereken koşulları oluşturacak ve kendisini misillemeden koruyacak önemli bir avantaj elde edecek. Bu, güvenlik alanında ciddi sonuçlara yol açar ve dünyadaki stratejik güç dengesini bozar."