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    AB Aşı

    Slutskiy: Rusya ile AB arasında 'Kovid perdesi' kurulabilir

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202105031044415744-slutskiy-rusya-ile-ab-arasinda-kovid-perdesi-kurulabilir/

    AB Komisyonu'nun üye ülkelere yaptığı, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylı aşıları yaptıran kişiler için mevcut seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını öngören öneriyi değerlendiren Duma milletvekili Slutskiy, bu tür önlemlerin Rusya ile AB arasında 'Kovid perdesi' kurulmasına yol açabileceğini söyledi.

    Sputnik'e demeç veren Slutskiy, "Karar henüz alınmadı ancak bu tür önlemler fiilen uygulamaya koyulursa, bu durum en azından belirli bir dönem için 'Kovid perdesi' kurulmasına neden olabilir" dedi.

    'Bu bir manipülasyon aracı'

    AB'ye giriş yapabilecekler için kati bir aşı listesinin önerildiğini kaydeden Slutskiy, "Bu ne anlama gelebilir? Çok basit, bu aynı zamanda bazı ilaç markalarını dünya pazarlarında teşvik etmeye yönelik bir manipülasyon aracı. Mesela, Avrupa'ya gitmek istiyorsanız, sadece belirtilen aşıları olmalısınız. Bir tür farmasötik sansür. Ancak çıkarımlarda bulunmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

    AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, AB vatandaşı veya AB ülkelerinde oturma izni olmayan kişilerin AB’ye mecburi olmayan seyahatlerinde uygulanan mevcut salgın kısıtlamalarının, aşılama kampanyaları ve ülkelerdeki vaka durumları göz önünde bulundurularak gevşetilmesi önerilmişti.
    Komisyonun önerisi üye ülkelerce kabul görürse AB tarafından onaylanmış Kovid-19 aşılarının iki dozunu da yaptıran kişiler AB ülkelerine seyahat edebilecek. Seyahatler için aşının ikinci dozunun yapılmasının üzerinden 14 gün geçmiş olması istenecek.

    Sputnik V'nin ön değerlendirme süreci devam ediyor

    © REUTERS / Dado Ruvic
    DSÖ: Sputnik V aşısının güvenliği ile ilgili değerlendirme sonuçları haziran sonu-temmuz gibi açıklanabilir
    AB’nin şimdilik onayladığı aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson. Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor.

    Şu anda EMA'da Curevac, Novavax ve Sputnik V aşılarının ön değerlendirme süreçleri de devam ediyor. Bu aşılar için henüz onay başvurusu yapılmadı.

    Bu arada AB yetkililerinin, Rus Sputnik V aşısı ile aşılanmış olan yolcuların Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onayı olması veya Rus aşısının Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil kullanım listesinde yer alması durumunda giriş yapabileceklerini umduğu ifade edildi.

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    Etiketler:
    perde, Koronavirüs, Kovid-19, Rusya, Aşı, AB
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