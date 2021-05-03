Putin'den talimat: Okul çağında çocuğu bulunan ailelere 10 bin ruble ödenecek

21 Nisan'da Federal Meclis'te yaptığı konuşmada hükümeti çocuklu ailelere yardım programı hazırlamakla görevlendiren Putin, bununla ilgili talimatnameyi imzaladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya lideri hükümete 6-18 yaş aralığında çocukları bulunan ailelere ağustos ayında 10 bin ruble tutarında tek seferlik ödeme yapılması ve 1 Eylül'e kadar bu çalışmayla ilgili rapor sunulması yönünde talimat verdi.

Putin, engelli ilkokul çocukları için özel ödeme prosedürü uygulanmasını da emretti.

Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, okul çağında çocuğu bulunan 17 milyon aileye ağustosta tek seferlik ödeme yapılacağını belirtmişti.

Federal Meclis konuşmasında okul çağında çocukları olan ailelere bir kez daha, bir defalık yardım yapılmasını teklif eden Putin, "Sözgelimi her okul çağındaki çocuk için 10 bin ruble ödenebilir. Ödeme ailelere ağustos ortasında yapılır ki (eylülde okullar açılana kadar) çocuklarını okula hazırlamaya vakitleri olsun" ifadelerini kullanmıştı.