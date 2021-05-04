Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi, AB yetkilileriyle görüştü

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Çijov’un AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Sannino ve AB Komisyonu Genel Sekreteri Juhansone ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada Rusya’nın Moskova-Brüksel diyaloğundaki sağlıksız durumun düzeltilmesi için çalışmaya hazır olduğu belirtildi.

Rusya’nın AB Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, Vladimir Çijov’un AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino ve AB Komisyonu Genel Sekreteri Ilze Juhansone ile bir araya geldiği, görüşmede Rusya ile AB arasındaki ilişkilerin durumunun ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Görüşme sırasında Rusya ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin mevcut durumu tartışıldı. Taraflar, ilişkilerin son zamanlarda bozulma eğiliminin yoğunlaşmasından duydukları üzüntüyü dile getirdi” ifadelerine yer verildi.

Çijov’un Rusya tarafından 30 Nisan 2021’de Avrupa Birliği’nin tek taraflı kararlarına karşılık olarak duyurulan önlemlerle ilgili ek açıklamalarda bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Moskova ile Brüksel arasındaki diyalogda mevcut sağlıksız durumu düzeltmeye yönelik diplomatik çabaların önemi kaydedildi. Rus tarafı bu çalışmaya hazır olduğunu yeniden teyit etti” denildi.

AB'nin Rusya vatandaşlarına ve kurumlarına yönelik gayri meşru, tek taraflı adımlarına devam ettiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, cuma günü geçen ay uygulanan yaptırımlara karşılık olarak, aralarında AP Başkanı David Sassoli, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jurova’nın da bulunduğu sekiz AB yetkilisinin Rusya'ya girişinin yasaklandığını duyurmuştu.

AB ise söz konusu kararı kınayarak, asılsız olarak nitelendirmişti.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, bu durum nedeniyle Rusya’nın Brüksel’deki Daimi Temsilcisi’nin AB’ye çağrıldığını açıklamıştı.