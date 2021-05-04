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    Aleksey Puşkov

    Rus senatörden Blinken’in Biden-Putin görüşmesi hakkındaki sözlerine sert yanıt

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    Rusya
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    Rus Senatör Aleksey Puşkov, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Başkan Joe Biden'in Rusya lideri Vladimir Putin ile ülkeler arasındaki ilişkilerin istikrara kavuşturulmasını görüşmek istediği hakkındaki sözlerine sert açıklamalarla yanıt verdi.

    Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi üyesi Aleksey Puşkov, Blinken’in açıklamalarına Telegram kanalından yanıt verdi.

    “Soru şu, Biden böyle bir istikrarı hangi temelde görüyor?” diyen Puşkov, Rusya karşıtı yaptırımların korunması ve genişletilmesi durumunda ülkeler arasındaki ilişkileri iyileştirmenin mümkün olmadığını vurguladı kısıtlamaların her bir yeni raundunu ‘ilişkilerin istikrarına güçlü bir darbe’ olarak nitelendirdi.

    “ABD'nin hatasıyla mesele, Rus Büyükelçi’nin Moskova’ya çağrıldığı ve Moskova'nın ABD Büyükelçisi’ne ilişkilerin geleceğini düşünmek üzere Washington'a gitmesi ‘önerisinde’ bulunduğu bir noktaya geldi” hatırlatmasında bulunan Puşkov, ayrıca Moskova'ya yönelik saçma suçlamaların, propaganda maksatlı saldırıların ve Rusya'nın Donbass veya Suriye'ye yönelik dış politikasını değiştirme taleplerinin devam etmesi halinde herhangi bir istikrarın sağlanmayacağını sözlerine ekledi.

    Rus senatör, “İstikrar, en azından bazı yaptırımlardan vazgeçilmesi, koşulları ve ültimatomları öne sürmekten vazgeçilmesi anlamına gelir” ifadelerini kullandı.

    ABD Dışişleri Bakanı’nın ilişkilerdeki istikrarın Moskova’ya bağlı olduğu sözlerine dikkat çeken Puşkov, bu söylemin ‘Wasington’un pozisyonunda bir değişim işaretinin olmadığını’ gösterdiğini ifade ederek, ekledi: “ABD politikasında herhangi bir değişiklik yapma niyetinde değilse, müzakerelerin başarılı olma şansı yok.”

    Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Putin’le yaptığı telefon görüşmesinde Rus lidere üçüncü bir ülkede yüz yüze görüşme düzenlemeyi önermişti. Ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, görüşmenin önümüzdeki haftalarda gerçekleşebileceğini açıklamıştı.

     

    Etiketler:
    Joe Biden, Vladimir Putin, Suçlama, istikrar, ABD, Aleksey Puşkov, Antony Blinken, Rusya
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