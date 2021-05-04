'Kuzey Akım 2 boru hattının yapımına mayıs sonunda yeniden başlanabilir'

Alman çevre bilimcilerin Kuzey Akım 2 projesine açtığı davaya ilişkin bir açıklama yapan Federal Denizcilik ve Hidrografi Servisi, dava nedeniyle Almanya'nın Baltık Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgesindeki 16.5 kilometrelik bölümde boru döşeme izninin geçerliliğinin Eylül 2020'den Mayıs 2021'in sonuna kadar askıya alındığını anımsattı.

Askıya alma süresinin mayıs sonunda dolacağının altını çizen servis, ay sonundan itibaren Kuzey Akım 2'nin yapım çalışmalarına yeniden başlanabileceğini vurguladı.

'Projenin siyasi konjonktürle alakası yok'

Geçen hafta Fransız iş insanlarıyla bir araya gelenve bazıülkelerinin karşı çıktığı Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattıyla ilgili zorlukların aşılacağını umduğunu söylemişti.

Putin, "Maalesef bu projeyle ilgili çok çeşitli siyasi spekülasyonlar mevcut. Ancak bir kez daha altını çizmek isterim ki, bu tamamen bir ekonomi projesi, günümüzdeki siyasi konjonktürle hiçbir ilgisi yok. Avrupa pazarında haksız rekabet oluşturma girişimleriyle bağlantılı olarak bu proje hakkında birçok açıklama yapılıyor" açıklamasında bulunmuştu.

ABD, Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.

1 Nisan'da yapılan açıklamada, Rus enerji şirketi Gazprom'un, Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Projesi'nin yüzde 95'ine denk gelen 2 bin 339 kilometrelik boru döşeme işinin tamamladığı bildirilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattından gelen gazın diğer Rus gazlarından daha kötü olmadığını söylemişti.