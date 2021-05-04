Rusya’da 26 Eylül’den beri en düşük vaka sayısı

Rusya’da gün içinde 7 bin 770 yeni vaka kaydedildi. Bu, 26 Eylül’den beri kaydedilen en düşük vaka sayısı. Pandemi boyunca tespit edilen vaka sayısı 4 milyon 839 bin 514’e çıktı.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, Rusya’da vaka sayısı gün içinde 7 bin 770 artarak 4 milyon 839 bin 514’e yükseldi.

Başkent Moskova’da 2 bin 50, St. Petersburg’da 709, Moskova bölgesinde 625 vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 337 kişi, şimdiye kadar 111 bin 535 kişi hayatını kaybetti.

İyileşenlerin sayısı gün içinde 6 bin 755 artarak 4 milyon 457 bin 44’e çıktı.