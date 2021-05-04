Zaharova, yaptırımların Rus ve Batı ekonomisine verdiği zararın büyüklüğünü açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptırımların Rusya'ya ve Batı'ya verdiği ekonomik zararın yüzlerce milyar dolar olduğunu söyledi.

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Zaharova, "Karşılıklı yaptırım baskısının artırılması, hem Rus hem de Batı ekonomisi üzerinde kapsamlı bir negatif etki oluşturuyor. Her iki tarafın zararlarına ilişkin tahminler farklılık gösteriyor ancak yüzlerce milyar dolarla ifade ediliyor" dedi.

Rusya'nın ulusal ekonomisinde doların payını azaltmak ve dünyanın dolara olan bağımlılığıyla mücadele etmek için giderek daha fazla adım attığını belirten Zaharova, "Son dönemde Rusya, Türkiye ve Çin ile karşılıklı ödemelerde ulusal para birimlerinin kullanımının genişletilmesini öngören anlaşmalar imzaladı. BRICS kapsamında da benzer anlaşmalar mevcut" ifadelerini kullandı.

Batılı ülkeler, Rusya'ya bireysel yaptırımların yanında ekonomik yaptırımlar da uyguluyor. Şimdiye dek çok sayıda Rus özel ve tüzel kişisini yaptırım listesine dahil eden Batı, son dönemde Moskova'nın SWIFT sisteminden çıkarılmasını tartışıyor.

Zaharova, Rus hükümetinin SWIFT dışında bırakılma olasılığını henüz hipotetik gördüğünü ancak risklerin ve olası zarar azaltılması için çalışmalar yürüttüğünü belirtmişti.

Rus Dışişleri Sözcüsü, ABD'nin günümüzdeki eylemlerinin dolar işlemlerinin güvenilirliğiyle ilgili şüpheleri artırdığının da altını çizmişti.