Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu: 16 ay geçmesine rağmen eski Kovid hastalarında antikorlar hala duruyor

Kovid-19’a karşı hayat boyu bağışıklık kazanma olasılığını değerlendiren Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) üzerinden 16 ay geçmesine rağmen eski hastalarda antikorların hala bulunduğunu belirtti.

Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Araştırma Enstitüsü Başkanı Vadim Pokrovskiy, ‘Govorit Moskova’ radyosuna yaptığı açıklamada Kovid-19’u yenen birçok kişide antikorların meydana geldiğini ve bu antikorların uzun süre vücutta kaldığını söyledi.

İlk Kovid-19 hastalarının Aralık 2019’da tespit edildiğini anımsatan uzman, üzerinden 16 ay geçmesine rağmen eski hastalarda antikorların 'hala durduğuna' dikkat çekti.

“Hatta hayat boyu bağışıklık olasılığı da göz ardı edilmemeli” diyen Pokrovskiy, hastalığı geçirenlerin aşı yapmaya ihtiyacı olmadığını kaydederek, “Çünkü hastalık sonucu gelişen bağışıklık oldukça güçlü” diye ekledi.