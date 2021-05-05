Vektor Merkezi: EpiVakKorona aşısı olanların yüzde 90’ından fazlasında antikor gelişti

Vektor Merkezi'nin Zoonotik Enfeksiyonlar ve Grip Bölümü Başkanı Rıjikov, Rospotrebnadzor’un resmi Instagram hesabında yaptığı açıklamada “Yürütülen bağımsız araştırmalar nüfusun büyük bölümünün aşılamaya yanıt verdiğini gösteriyor. Gönüllüler arasında bu rakamların nasıl olduğunu açıklamıştık. Şimdi bağışıklık kazanmış olan gruplar arasında seçkisiz araştırmalar yürütüyoruz, (bağışıklık) oranın kaydadeğer ölçüde yüzde 90’ın üzerinde olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘EpiVakKorona’nın üç kez uygulanmasına yönelik araştırmalar yürütülüyor’

Rıjikov, merkezin EpiVakKorona aşısının üç kez uygulanması yönünde araştırmalar gerçekleştirdiğini kaydetti.

“Bu aşının üç dozlu uygulamasına yönelik birinci ve ikinci faz araştırmalar devam ediyor” diyen Rıjikov, bu yöntemin hayvanlar üzerinde denendiğini ekledi.

Rıjikov, “Bağışıklık etkisi ve süresini artırdığı özellikle de primatlar üzerinde teyit edildi” ifadelerini kullandı.

Rıjikov, üçüncü uygulamanın sadece nötralize etme özelliğine sahip antikorların seviyesini artırmakla kalmayıp aynı zamanda bu antikorların daha güçlü olmasını sağlayacağını belirtti.