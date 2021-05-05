Avusturya: EMA, Sputnik V’nin onayına yönelik karar sürecini hızlandırmalı

Gazetecilerin Sputnik V aşısının sevkiyatıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Kurz, aşıyı EMA’nın onayından sonra kullanmaya karar verdiklerini söyledi.

“EMA’dan onay çıkmadığı için sevkiyat da yapılmıyor” diyen Kurz, karar sürecinin hızlandırılmasının gerektiğini ifade etti.

Kurz dün yaptığı açıklamada da Sputnik V aşısının satın alınmasına yönelik görüşmeleri tamamladıklarını, aşıyı kullanmak için EMA’nın kararını beklediklerini söylemişti.

Rusya’da günlük vaka sayısı 8 binin altında

Koronavirüsle mücadele merkezinin aktardığına göre, kitlesel aşılamanın ocak ayından beri devam ettiği Rusya’da gün içinde kaydedilen vaka sayısı iki gündür 8 binin altında seyrediyor.

Ülkede günlük vaka sayısı 7 bin 975 artarak 4 milyon 847 bin 489’a çıktı.

Son 24 saatte 360 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdiye kadar 111 bin 895 can kaybı meydana geldi.

İyileşen kişi sayısı gün içinde 7 bin 506 artarak 4 milyon 464 bin 550’e ulaştı.