Rusya’dan Twitter, Google ve Facebook'a milyonlarca rublelik yeni cezalar gelebilir

Rusya'da Twitter, Facebook ve Google'a yönelik yeni yaptırımlar gündemde.
Başkent Moskova’daki Taganskiy bölgesinde yer alan sulh mahkemesi 422 numaralı sulh yargı departmanından yapılan açıklamaya göre Google, Facebook ve Twitter hakkında, yasal olmayan içerikleri silmedikleri gerekçesiyle tutulan toplam 15 yeni idari ceza protokolünün giriş kaydı yapıldı.
Açıklamada ayrıca Google ve Facebook hakkında Rusya İdari Suçlar Kanunu’nun aynı maddesi uyarınca tutulan beşer adet protokolün giriş işleminin yapıldığı, şirketlere her protokole göre 4 milyon rubleye kadar olmak üzere toplam 20’şer milyon ruble para cezası kesilebileceği ifade edildi.
Duruşma tarihinin ise henüz belirlenmediği öğrenildi.
Twitter, 900 zararlı içeriği silmişti
Daha önce mahkeme, Twitter'a 8.9 milyon ruble para cezası kesmişti. Bu ayın sonlarında ise Google ve Facebook hakkında oluşturulan üçer protokol değerlendirilecek.
Roskomnadzor’un 10 Mart’ta hakkında aldığı yavaşlatma kararının ardından Twitter, 2017’den beri silinmeyen 3 bin 100 zararlı içeriğin bin 900’ünü silmişti. Yasaklı içeriklerin kayda değer bölümünü kaldırması hesaba katılarak, site ülkede tamamen engellenmemiş, yavaşlatma kararı 15 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)