Rusya’dan Twitter, Google ve Facebook'a milyonlarca rublelik yeni cezalar gelebilir

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) Twitter’a 24 milyon ruble (yaklaşık 2 milyon 700 bin TL), Google ve Facebook’a ise 20’şer milyon ruble (2 milyon 200’er bin TL) ek para cezası kesebileceği öğrenildi.

Rusya'da Twitter, Facebook ve Google'a yönelik yeni yaptırımlar gündemde.

Başkent Moskova’daki Taganskiy bölgesinde yer alan sulh mahkemesi 422 numaralı sulh yargı departmanından yapılan açıklamaya göre Google, Facebook ve Twitter hakkında, yasal olmayan içerikleri silmedikleri gerekçesiyle tutulan toplam 15 yeni idari ceza protokolünün giriş kaydı yapıldı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, “Mahkemeye Twitter hakkında, Rusya İdari Suçlar Kanunu, madde 13.41, bölüm 2’ye göre (Internet bilgi ve telekomünikasyon ağında web sitesi ya da bilgi kaynağı bulunan kişilerin, Rusya Federasyonu mevzuatında bilgi silme yükümlülüğü öngörüldüğü halde bu tür bilgileri silmemesi) oluşturulan 6 adet protokolün girişi yapıldı. Her protokole göre şirkete 4 milyon ruble para cezası kesilebilir, toplamda ise 24 milyon ruble para cezasına çarptırılabilir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Google ve Facebook hakkında Rusya İdari Suçlar Kanunu’nun aynı maddesi uyarınca tutulan beşer adet protokolün giriş işleminin yapıldığı, şirketlere her protokole göre 4 milyon rubleye kadar olmak üzere toplam 20’şer milyon ruble para cezası kesilebileceği ifade edildi.

Duruşma tarihinin ise henüz belirlenmediği öğrenildi.

Twitter, 900 zararlı içeriği silmişti

Daha önce mahkeme, Twitter'a 8.9 milyon ruble para cezası kesmişti. Bu ayın sonlarında ise Google ve Facebook hakkında oluşturulan üçer protokol değerlendirilecek.

Roskomnadzor’un 10 Mart’ta hakkında aldığı yavaşlatma kararının ardından Twitter, 2017’den beri silinmeyen 3 bin 100 zararlı içeriğin bin 900’ünü silmişti. Yasaklı içeriklerin kayda değer bölümünü kaldırması hesaba katılarak, site ülkede tamamen engellenmemiş, yavaşlatma kararı 15 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.