Nebenzya: Ukraynalı milliyetçiler, Donbass'ta kadınlar ve çocuklar da dahil sivillere ateş açıyor

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Arria formülü toplantısında konuşan Nebenzya, Ukrayna'da milliyetçilerin askerlerle birlikte savaştığını ve ateşkes rejimini sık sık ihlal ettiğini belirtti.

Ukrayna'da tugay, tabur düzeyinde sayısız silahlı oluşumun faaliyet yürüttüğünü ve bu oluşumların üyelerinin kendi suç teşkil eden değerlerini paylaşmayan kişilere karşı eylemlerde bulunduğunu kaydeden Nebenzya, "Ukraynalı milliyetçiler, şu anda Donbass'ta Ukrayna ordusuyla eşit şekilde savaşıyor, askeri talimatlara itaat etmiyor, ateşkes mutabakatlarını sık sık ihlal ediyor ve kadınlar ile çocuklar da dahil sivillere ateş açıyor" ifadelerini kullandı.