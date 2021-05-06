Moskova'da Zafer Günü'nde düzenlenecek hava gösterilerinin provası yapıldı

Rusya, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi güçlerini yenilgiye uğratmasının 76. yılı kutlamalarına hazırlanıyor.
Nisan sonunda Kızıl Meydan'daki askeri geçit töreninin ilk gece provası yapılırken bugün Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ve helikopterleri, Moskova semalarında bir prova gerçekleştirdi.
Hava gösterileri, 'Kinjal' hipersonik füzeleriyle donatılan MiG-31K ve Su-57 savaş uçaklarının yanı sıra Tu-160, Tu-95MS, Su-35S, Su-24 ile Rus ordusuna ait çeşitli uçak ve helikopterlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
76 hava aracının yer aldığı hava gösterilerinin bir sonraki provasının 7 Mayıs'taki genel prova sırasında yapılacağı belirtildi.
Репетиция воздушной части парада Победы прошла в Москве. В авиационной тренировке приняли участие 23 вертолёта и 53 самолёта ВКС России. pic.twitter.com/9Us13JRdxd— Известия (@izvestia_ru) May 5, 2021
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