Rus hükümeti, Rusya'nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesini onayladı

Rusya hükümeti, Moskova’nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin önerinin onaylanmasına ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulmasına karar verdi.

Rusya hükümeti, Moskova’nın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin önerinin onaylanmasına ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulmasına karar verdi. İlgili belge, Rusya’ya ait hukuki bilgilerin yer aldığı resmi internet sitesinde yayınlandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmeye yönelik iç prosedürü başlattığını geçen ocakta duyurmuştu. Bu karar, ABD'nin anlaşmadan çekilmesine ve anlaşmada ileriye dönük kalma koşullarının kabul edilmesi konusunda yaşanan sorunlara verilen karşılık niteliğindeydi.

Ne olmuştu?

1992’de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 34 ülkenin katılımıyla imzalanan Açık Semalar Anlaşması, Soğuk Savaş'tan sonra Avrupa'da güven artırıcı önlemlerden biri haline gelmişti.

22 Kasım 2020'de ABD yönetimi, Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cale Brown, Donald Trump yönetiminin 22 Mayıs 2020'de aldığı çekilme kararını hatırlatarak,ifadelerini kullanmıştı.