Gintsburg: Moderna’nın aşısının dünyanın en iyisi olarak seçilmesi siyasi bir karar

Dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin geliştiricisi Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Dünya Aşı Kongresi’nin Moderna şirketinin aşısını dünyanın en iyi aşısı olarak seçmesinin ‘ekonomik ve siyasi’ bir karar olduğunu söyledi.

Washington’daki Dünya Aşı Kongresi’nin, ABD’li Moderna’nın koronavirüs aşının muadilleri arasındaki en iyi aşı olduğu kararıyla ilgili konuşan Gintsburg, “mRNA aşıları ve AstraZeneca kaynaklı yüksek ölüm oranına rağmen böyle bir değerlendirmenin nasıl yapılabildiği meçhul. AstraZeneca’dan kaynaklı ölüm oranı da yüksek, ancak mRNA aşılarından çok daha az. Bu o kadar tuhaf bir karar ki, neye ve hangi tarafsız kritere dayanılarak böyle bir seçim yapıldığı benim açımdan belirsiz” dedi.

Gintsburg, “Kararın ekonomik-siyasi bir karar olduğunu söyleyebilirim. Bu 100 milyar dolarlık bir mesele. Sputnik V’yi bu şekilde değerlendirmek demek, parayı Rusya’ya vermek demek, hatırlatırım, kongre de Washington’da yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Dünya Aşı Kongresi dün Moderna’nın aşısının dünyanın en iyi aşısı olduğuna karar vermişti. ABD’de acil kullanım onayı verilen aşı, sıralamada AstraZeneca’yı, Bharat Biotech, Janssen, Medicago, Novavax, Pfizer/BioNTech, Sputnik V ve diğer aşıların önüne geçti.

Rusya’da vaka sayısı üç gündür 8 binin altında

Rusya’da günlük vaka sayısı 7 bin 639 artarak 4 milyon 855 bin 128’e çıktı. Gün içinde 351 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Şimdiye kadar virüs kaynaklı olarak kaydedilen can kaybı sayısı böylelikle 112 bin 246 oldu. İyileşenlerin sayısı 4 milyon 472 bin 338’e ulaştı.