Rusya, Sputnik Light aşısını tescilledi

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamaya göre, Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısı tescillendi.

RDIF’in açıklamasında, “Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaleya Araştırma Merkezi ve RDIF, Sputnik Light koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurur. Aşının etkinlik düzeyi, immunizasyondan 28 gün sonra yüzde 79.4 oldu. Yaklaşık yüzde 80 kadar olan etkinlik oranı, iki doz olarak uygulanması gereken birçok aşının etkinlik düzeyinden daha yüksek” ifadeleri kullanıldı.

‘10. günde gönüllülerin tamamında hücresel bağışıklık yanıtı oluştu’

RDIF’ten ayrıca Sputnik V ile aşılanan gönüllülerin tamamında, uygulamadan sonra onuncu günde virüsün S proteinine karşı hücresel bağışıklığın geliştiği bilgisi verildi.

Açıklamada, etkinlik düzeyiyle ilgili hesaplamanın ülkedeki toplu aşılama süreci kapsamında 5 Aralık 2020- 15 Nisan 2021 döneminde tek doz aşı vurulan ve herhangi bir nedenden ikinci dozun uygulanmadığı Rusya vatandaşlarının verileri üzerinden yapıldığı belirtildi.

'Başka aşılarla birleştirmek için uygun'

Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, Sputnik Light aşısının ilk aşılama için de, tekrar aşılama için de, başka aşılarla kombine edilerek etkinlik düzeyinin artırılması için de iyi bir araç olduğunu ifade etti.

Gintsburg, Sputnik Light aşısının nüfusun daha büyük bir kısmında bağışıklık oluşturulması sayesinde virüsün yayılmasını önleyeceğini, ayrıca hastalığı geçirenlerde yüksek bağışıklığın desteklenmesini sağlayacağını belirtti.