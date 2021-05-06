Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan Sputnik Light aşısına ‘sivil dolaşıma’ girme izni

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın ilaç tescil listesinde, Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının karşısında, “01.01.2022 tarihine kadar sivil dolaşıma girmesine izin verildi” ifadesine yer verildi.

Aşının üreticileri olarak AO ‘Binnofarm’, AO ‘GENERIUM’, AO ‘R-Farm’, ZAO ‘BIOKAD’, ZAO (LEKKO), OOO ‘BioIntegrator’, OAO ‘Farmstandart-UfaVITA’ ve Gamaleya Merkezi gösterildi.

‘6 ay donmuş halde saklanabilir’

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın ilaç tescil listesinde ayrıca Sputnik Light aşısının dondurulmuş halde 6 ay, sıvı halde 1 ay saklanabileceği ifade edildi.

Aşının dondurulmuş halinin karanlık bir yerde eksi 18 dereceden yüksek olmayan sıcaklıkta, sıvı halinin de karanlık bir yerde 2 ila 8 derece sıcaklıkta saklanması gerektiği belirtildi.