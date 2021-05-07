Putin ve Netanyahu, 9 Mayıs Zafer Günü öncesinde tebrikleşti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin 76. yıldönümü nedeniyle birbirlerini tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Netanyahu, İsrail tarafının inisiyatifiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Taraflar, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin 76. yıldönümü nedeniyle tebrikleşirken Putin, Zafer Günü'nün resmi bayram olduğu İsrail'deki gazilere sağlık dileklerini iletti.

Putin, Rusya ve İsrail'in 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını değiştirme, Nazizmi yüceltme ve Holokost'un inkâr etme girişimlerine birlikte karşı çıkmasının önemli olduğunu belirtti.

İkili işbirliğindeki bazı güncel konuları istişare eden taraflar, ticari ve ekonomik işbirliğini canlandırmaya ve yakın gelecekte bir sonraki hükümetler arası komisyon toplantısını yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Suriye ve Ukrayna'daki durumun da ele alındığı görüşmede Netanyahu, İsrail tarafının Kiev'deki yetkililerle kurduğu temaslar hakkında bilgi verdi.

Putin ve Netanyahu, iki ülke arasındaki diyaloğu güvenlik konseyleri, ordular, dışişleri bakanları ve ekonomi bakanlıkları düzeyinde sürdürme konusunda mutabakat sağladı.