Lavrov: ABD ve AB'nin totalitarizmi yayma girişimleri kabul edilemez

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın totalitarizmi yayma girişimlerini eleştirdi.

Batı tarafından uygulanan ve hiçbir uluslararası hukuki dayanağı olmayan yasa dışı tek taraflı yaptırımları dikte yöntemlerinin bir örneği olarak niteleyen Lavrov, "Pandemi koşullarında bu tür kısıtlamalar, gelişmekte olan bazı ülkelerin koronavirüsle mücadele kabiliyetini büyük ölçüde azaltıyor" dedi.

Lavrov, "Başta ABD, AB ve diğer müttefikleri olmak üzere Batılı meslektaşlarımız tarafından dünya meselelerinde totalitarizmi daha fazla yaymak için atılan bu tür adımları kabul edilemez buluyoruz. Bu adımlar, uluslararası arenadaki tüm demokrasi ve çok taraflılık ilkelerini çiğniyor" ifadelerini kullandı.

Batı'nın artık uluslararası hukuk normlarına aldırış etmediğinin altını çizen Lavrov, Batılı ülkelerin kendi kurallarına uyulmasını ve kendilerinin belirlediği düzene ayak uydurulmasını istediğini belirtti.

Lavrov, Rusya'nın tüm ülkeleri uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde güce dayalı yöntemleri kullanmaktan vazgeçmeye ve BM Tüzüğü'ndeki ilkeleri esas almaya çağırdığını kaydederek diğer ülkelerin içişlerine müdahale edilmemesinin, ülkelerin egemenliğine saygı duyulmasının ve güç kullanma tehditlerinin bir kenara bırakılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Batılı ülkelerin çok kutuplu dünya kurma sürecini engellemeye çalıştığına da dikkat çeken Lavrov, "Bunun için, uluslararası hukukun ikamesi olarak tasarlanan bir kavram olan 'kurallara dayalı düzen' kavramı öne çıkarılıyor. Ancak bu kurallar kapalı formatlarda geliştiriliyor ve daha sonra diğer herkese empoze ediliyor" diye konuştu.