Rus vekilden ABD Dışişleri'nin 'Kırım Ukrayna'dır' paylaşımına tepki

Rusya Devlet Duması Dış Müdahaleleri Soruşturma Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook'taki Rusça ve İngilizce hesaplarından yaptığı 'Kırım Ukrayna'dır' paylaşımını Rusya'nın içişlerine yönelik yeni bir müdahale olduğunu vurguladı.

Dış Müdahaleleri Soruşturma Komitesi'nin Telegram hesabından yayınlanan açıklamada Piskarev, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook'taki Rusça resmi hesabından bu tür paylaşımların görülmesi, içişlerimize müdahalenin yeni bir tezahürü. Buradan, Facebook'un bunu desteklediği anlamı çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kırım'ın Rusya topraklarına tamamen yerel sakinlerin iradesiyle geri döndüğünü anımsatan Piskarev, "Kırımlıların mutlak çoğunluğu, Anavatan'a dönüş yönünde oy kullandı ve ABD'liler Kırım'ın kimin olduğunu söyleyemez" vurgusunu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Ukrayna ziyaretine başlamadan önce Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook hesabından yapılan paylaşımda, "Kırım Ukrayna'dır. ABD, Rusya'yı yarımadanın tüm kontrolünü Ukrayna'ya iade etmeye çağırıyor" denilmişti.

Kırım, 7 yıl önce yapılan referandumda bölge halkının yüzde 97 oranında oylarıyla, 1954 yılında katıldığı Ukrayna topraklarından Rusya topraklarına dönmüştü.