Putin, BDT ülkelerinin 9 Mayıs Zafer Günü'nü kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin 76. yıldönümü nedeniyle BDT ülkelerinin liderleri ve halkları ile Ukrayna ve Gürcistan halklarını tebrik etti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Abhazya, Güney Osetya liderleri ve halkları ile Ukrayna ve Gürcistan halklarını 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla kutladığı bir mesaj yayınladı.

Bu tarihi günde, düşmana karşı cesurca ve omuz omuza savaşan, cephe arkasında özverili bir şekilde çalışan babalarımızın ve büyükbabalarımızın cesaretini özel bir gurur ve minnettarlıkla andıklarını belirten Putin, "Bugün manevi görevimiz, o zorlu yıllarda yaşanan olayların hatırasını özenle korumak ve genç nesillere aktarmaktır. Tarihi çarpıtma ve tahrif etme, Büyük Anavatan Savaşı'nın sonuçlarını revize etme, Naziler ve yandaşları tarafından işlenen korkunç zulümleri haklı gösterme girişimleriyle birlikte ve kararlılıkla mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Zorlu savaş yıllarında oluşan kardeşlik, dostluk ve yardımlaşma geleneklerinin, ülkelerimiz ve halklarımız arasında yapıcı, iyi komşuluk ilişkileri inşa edilmesi ve onların geliştirilmesi için sarsılmaz bir temel olduğuna ve olmaya devam edeceğine eminim" diyen Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Büyük Anavatan Savaşı'nın tüm gazilerine ve cephe arkasında çalışanlara şükranlarını iletip sağlık, refah ve uzun ömürler diledi.