Putin, Tacikistan lideri Rahman’ı Moskova’da kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs dolayısıyla Moskova’ya gelen Tacikistan lideri İmamali Rahman’a teşekkür etti ve Zafer Günü’nün her iki halkın ortak bayramı olduğunu ifade etti.

Moskova’da Rahman’ı kabul eden Putin, Kırgız lidere teşekkür ederek 9 Mayıs Zafer Günü’nün her iki halkın ortak bayramı olduğunu vurguladı.

Rusya lideri, “Sizi gördüğüme çok sevindim. Bu sefer Zafer Bayramı dolayısıyla geldiniz. Bu bizim ortak bayramımız. Zaman ayırdığınız ve geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Büyük Vatanseverlik Savaşı (2. Dünya Savaşı) sırasında savaşa giden Taciklerin neredeyse üçte birinin eve dönmediğini, şehit düştüğünü biliyorum” diye konuştu.

‘Rusya göçmenleri rahat hissettirmek için her şeyi yapıyor’

Rus ekonomisinin sektörlerinde yeterli sayıda işgücü olmadığını ve Rusya’nın göçmenleri rahat hissettirmek için her şeyi yaptığını ifade eden Putin, “Şüphesiz, her zaman gündeme getirdiğiniz işçi göçmenleri, önemli bir konu. Bunun Tacikistan için hassas bir konu olduğunu biliyorum. İnsanları rahat hissettirmek için her şeyi yapıyoruz, kaldı ki ekonominin sektörlerinde işgücü yeterli sayıda değil” dedi.

Putin, "Bu kişiler Rusya'dan ailelerini desteklemek için oldukça büyük miktarda yardım gönderiyorlar. Bunun kesinlikle olumlu bir süreç olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Afganistan’da olup bitenleri dikkate alan Rusya’nın Tacikistan’a destek olmak için her şeyi yaptığına dikkat çeken Putin, “Afganistan'da olup bitenler ile ilgili olarak elbette bölgedeki güvenlik sorunları çok önemli. Tacikistan’ın, Afganistan ile en uzun sınırı olan ülke. Bu durumun sizi çok endişelendirdiğini biliyorum, bu çok haklı bir endişe” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya lideri, "Olayların gelişimini nasıl gördüğünüze dair fikrinizi bilmek çok ilgi çekici. Kendi payımıza, sizi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diye ekledi.

Tacikistan’da Rus Silahlı Kuvvetleri’nin 201. Üssü’nün işlevlerini sürdürdüğünü hatırlatan Putin, “Üssü güçlendirmek, Tacik silahlı kuvvetlerini güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu alanda ortak bir çalışmamız, birkaç yıl ileriye dönük tasarlanmış bir program. Ve onun zamanında uygulanmasını sağlamak için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.