Putin savaş gazilerinin, askerlerin ve Rusya halkının Zafer Günü'nü kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferinin 76. yıldönümü dolayısıyla savaş gazilerinin, askerlerin ve Rusya halkının Zafer Günü'nü kutladı.

Zafer Günü dolayısıyla Kızıl Meydan’da düzenlenen törende savaş gazilerine, askerlere ve Rusya halkına hitap eden Putin, İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferinin 76. yıldönümü dolayısıyla herkesin Zafer Günü'nü kutladı.

Putin, “Bu muhteşem başarıyı elde edeninolduğunu her zaman hatırlayacağız. Savaşın en zor zamanında, faşizme karşı mücadelenin sonucunu belirleyen kilit muharebelerde halkımız zafere giden zorlu, kahramanca davranışlar ve fedakarlık gerektiren yolda tek başınaydı” diye konuştu.

Putin, Zafer Günü’nün Rusya için her zaman kutsal olduğuna ve olacağına dikkat çekti.

“Rusya için, halkımız için kutsal olan ve olacak bayramınızı, tüm dünyanın kaderi için muazzam, tarihi öneme sahip Zafer Günü'nü kutlarım” diyen Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nazizmi bozguna uğratan, yıkan, ezenlerle olan akrabalık hakkı, galipler neslinin, onurlandığımız ve gurur duyduğumuz bir neslin mirasçıları olma hakkı nedeniyle bu bayram bizimdir."