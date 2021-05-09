Rusya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 8 bin 419

Rusya'da son 24 saatte 8 bin 419 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamının 4 milyon 880 bin 262'ye ulaştığı belirtildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 8 bin 419 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının toplam sayısının 4 milyon 880 bin 262'ye ulaştığı belirtildi.

Yeni vaka olarak kaydedilenlerin yüzde 16'sında hastalığın klinik semptomlarının görülmediği ifade edilirken, en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 828), St. Petersburg’da (729) ve Moskova bölgesinde (636) saptandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada arıca son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 334 kişinin hayatını kaybettiği, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 113 bin 326’ya yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenerek sağlıklarına kavuşan kişilerin sayısının son 24 saatte 7 bin 517 kişi olduğu bilgisini paylaşan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da salgının başından bu yana tedavi olarak sağlığına kavuşanların sayısının 4 milyon 496 bin 132’ye ulaştığını vurguladı. Taburcu olanların toplam vaka sayısına göre oranı yüzde 92.1 olarak kayıtlara geçti.