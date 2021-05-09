Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Sputnik Light aşısına büyük bir ilgi var

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, perşembe günü tescil edilen Sputnik Light aşısına şimdiden büyük bir ilgi olduğunu söyledi.

Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısıyla ilgili açıklama yapan Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, geçen perşembe tescil edilen Sputnik Light aşısında şimdiden büyük bir ilgi duyulduğunu ifade etti.

Muraşko, Sputnik’in 'diğer ülkelerden Rus Sputnik Light aşısına talep var mı?' sorusuna, "Aşı daha yeni tescil edildi. Evet, büyük bir ilgi var” yanıtını verdi.

Geçen perşembe günü Rusya’da tescil edilen Sputnik Light aşısının etkinliği, yüzde 79.4 olarak kaydedildi, bu oran iki enjeksiyon gerektiren diğer birçok aşıya göre daha yüksek. Aşı koronavirüsün tüm yeni versiyonlarına karşı etkili olup, uygulanmasından sonra istenmeyen yan etki kaydedilmiş değil.