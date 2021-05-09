Putin ve Şoygu'dan askeri geçit törenine övgü

Rusya Kara Kuvvetleri Komutanı Oleg Salyukov, Rusya Devlet Başkanı ve Başkomutan Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısındaki zaferinin 76. yıldönümü dolayısıyla Moskova’da düzenlenen askeri geçit töreninden övgüyle bahsettiklerini belirtti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rus komutan Salyukov, Putin ve Orgeneral Şoygu’nun İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısındaki zaferinin 76. yıldönümü dolayısıyla Kızıl Meydan’da düzenlenen askeri geçit törenini takdir ettiklerini ifade etti.

Salyukov, “Tören, Başkomutan ve Savunma Bakanı’ndan çok yüksek not aldı. Ayrıca savaş gazileriyle de konuşma imkanı bulduk. Onların fikri de bizim için çok önemli. Her şeyi çok beğendiklerini söylediler” diye konuştu.

Törene katılan askerlerin görevlerinde çok başarılı olduklarına dikkat çeken Salyukov, “Genel geçit iyi geçti, hava şartları çok iyi olmasa da, askerlerin tümü elinden geleni yaptı” ifadelerini kullandı.

Moskova’da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit töreni çerçevesinde Kızıl Meydan’dan 37 yaya askeri birliği, 190’dan fazla askeri araç geçti, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait 23 helikopter ve 53 uçak havada boy gösterdi.