Dünyanın 54 ülkesinden Rus diplomatlar, 9 Mayıs Zafer Günü onuruna ‘Katyuşa’ söyledi

Bakanlığın Telegram kanalından yapılan açıklamada, 54 ülkede görev yapan Rus diplomatların 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarına katılarak ‘Katyuşa’ şarkısını söyledikleri belirtildi.

Açıklamada, “Anavatanlarından uzakta görevde olan Rus diplomatlar, Büyük Zaferin 76. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen flashmob’a katıldı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın en sevilen şarkısı, efsanevi Katyuşa bu bahar dünyanın 54 ülkesinde seslendirildi" dendi.

Açıklamaya, Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ayrıca Rusya’nın Belarus, Mısır, Çin, Azerbaycan, Kamboçya, Madagaskar, Peru, Slovakya, Filipinler, Benin, Togo, Kazakistan, Pakistan, Nepal ve diğer birçok ülkedeki büyükelçiliklerinde çalışan diplomatların performansıyla ‘Katyuşa’ videosu eşlik ediyor.